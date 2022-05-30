«Челси» хочет приобрести Лаутаро Мартинеса

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в лондонском «Челси». По информации от The Athletic, аргентинский форвард, которого «нерадзурри» могут продать этим летом, всерьёз рассматривается Томасом Тухелем в качестве усиления передней линии.

Отмечается, что одна из причин интереса «Челси» Мартинесом связана с тем, как игрок выступал в «Интере» в связке с Ромелу Лукаку, который вернулся на «Стэмфорд Бридж» прошлым летом. При этом источник добавляет, что аргентинец будет очень дорого стоить в это межсезонье.

В услугах Мартинеса также заинтересован лондонский «Тоттенхэм», которым руководит Антонио Конте.