Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» хочет приобрести Лаутаро Мартинеса

30 Мая 2022 • 13:30 Комментировать (1)

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в лондонском «Челси». По информации от The Athletic, аргентинский форвард, которого «нерадзурри» могут продать этим летом, всерьёз рассматривается Томасом Тухелем в качестве усиления передней линии.

Отмечается, что одна из причин интереса «Челси» Мартинесом связана с тем, как игрок выступал в «Интере» в связке с Ромелу Лукаку, который вернулся на «Стэмфорд Бридж» прошлым летом. При этом источник добавляет, что аргентинец будет очень дорого стоить в это межсезонье.

В услугах Мартинеса также заинтересован лондонский «Тоттенхэм», которым руководит Антонио Конте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Лаутаро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
13:52 · Англия. Премьер-лига
Аллан: «В 2019 году я мог перейти в «ПСЖ»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Это был невероятный сезон»
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет приобрести Лаутаро Мартинеса 1
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обозначил вингера «Барселоны» своей трансферной целью
08:54 · Англия. Премьер-лига
«Интер» начал переговоры по поводу трансфера Лукаку
08:17 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько денег получит «Ноттингем Форест» после выхода в АПЛ 1
07:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отремонтирует бассейны после жалоб Роналду
07:49 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед»
07:43 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ хотят подписать форварда «РБ Зальцбурга»
07:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» решил избавиться от одного игрока
06:54 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Реала» может перейти в «Вест Хэм»
06:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал сумму, за которую готов отпустить Лено
02:33 · Англия. Премьер-лига
Назван трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето
02:12 · Англия. Премьер-лига
Перишич в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма»
01:59 · Англия. Премьер-лига
Тевес: «Фергюсон считает себя королём, с ним невозможны дискуссии»
Все новости
Рекомендуем