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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» обозначил вингера «Барселоны» своей трансферной целью

30 Мая 2022 • 09:39 Комментировать

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле может оказаться в английской Премьер-лиге. Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Экрем Конур, подписать вингера намерен лондонский «Челси». «Пенсионеры» обозначили Усмана своей трансферной целью на лето.

Футболист может присоединиться к лондонцам на правах свободного агента, поскольку его трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» истекает летом 2022 года. Кроме «Челси», интерес к нему проявляют «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В составе «Барсы» француз играет с 2017 года. В прошлом сезоне он забил два мяча и сделал 13 ассистов в 32 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Усман Дембеле
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