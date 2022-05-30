«Челси» обозначил вингера «Барселоны» своей трансферной целью

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле может оказаться в английской Премьер-лиге. Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Экрем Конур, подписать вингера намерен лондонский «Челси». «Пенсионеры» обозначили Усмана своей трансферной целью на лето.

Футболист может присоединиться к лондонцам на правах свободного агента, поскольку его трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» истекает летом 2022 года. Кроме «Челси», интерес к нему проявляют «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В составе «Барсы» француз играет с 2017 года. В прошлом сезоне он забил два мяча и сделал 13 ассистов в 32 поединках.