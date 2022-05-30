«Интер» начал переговоры по поводу трансфера Лукаку

Руководители миланского «Интера» уже вступили в переговоры с «Челси» по поводу трансфера бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

По информации Calciomercato, миланский клуб всё же решил в это летнее трансферное окно подписать соглашение с 29-летним бельгийским футболистом, который прошлым летом покинул «Интер» ради «Челси». Подписание Лукаку также одобрил главный тренер «чёрно-синих» Симоне Индзаги, который очень хотел бы поработать с форвардом.

Напомним, что Ромелу Лукаку в этом сезоне провёл в английском чемпионате в составе «Челси» 26 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.