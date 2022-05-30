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«Манчестер Юнайтед» отремонтирует бассейны после жалоб Роналду

30 Мая 2022 • 07:55 Комментировать

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» вынудил руководство клуба сделать ремонт в бассейнах на тренировочной базе.

По информации Mirror, 37-летний португальский футболист выразил руководителям «красных дьяволов» недовольство состоянием бассейнов на клубной базе. Роналду не может поверить, что состояние бассейнов не изменилось с тех пор, как он впервые покинул манчестерскую команду 12 лет назад. Форвард считает, что состояние бассейнов настолько плачевное, что там можно запросто получить травму.

Стоит отметить, что боссы «Манчестер Юнайтед» серьёзно восприняли просьбу португальца и уже проводят ремонтные работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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