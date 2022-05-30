«Лестер» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Руководители «Лестера» хотят в летнее трансферное окно подписать молодого английского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джеймса Гарнера.

По информации издания The Mirror, «лисы» остались под большим впечатлением от игры 21-летнего английского футболиста в составе «Ноттингем Форест», в составе которого полузащитник выступал в аренде и недавно вышел в АПЛ. Представители «Лестера» собираются в ближайшее время начать переговоры с «красными дьяволами» по поводу трансфера Гарнера.

В этом сезоне Джеймс Гарнер провёл в Чемпионшипе в составе «Ноттингема» 44 матча, в которых забил четыре мяча и сделал восемь ассистов.