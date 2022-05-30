Клубы АПЛ хотят подписать форварда «РБ Зальцбурга»

Молодой австрийский нападающий «РБ Зальцбурга» Жуниор Адаму может продолжить карьеру в одном из английских клубов.

По информации Daily Mail, 20-летний австрийский футболист попал в сферу интересов «Вест Хэма» и «Саутгемптона», которые уже давно активно следят за игрой молодого форварда. Стоит отметить, что известный портал transfermarkt оценивает стоимость Адаму в шесть миллионов евро.

В этом сезоне Жуниор Адаму провёл в австрийском чемпионате 30 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя ассистами. До этого форвард также выступал за швейцарский клуб «Санкт-Галлен».