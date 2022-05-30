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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ хотят подписать форварда «РБ Зальцбурга»

30 Мая 2022 • 07:43 Комментировать

Молодой австрийский нападающий «РБ Зальцбурга» Жуниор Адаму может продолжить карьеру в одном из английских клубов.

По информации Daily Mail, 20-летний австрийский футболист попал в сферу интересов «Вест Хэма» и «Саутгемптона», которые уже давно активно следят за игрой молодого форварда. Стоит отметить, что известный портал transfermarkt оценивает стоимость Адаму в шесть миллионов евро.

В этом сезоне Жуниор Адаму провёл в австрийском чемпионате 30 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя ассистами. До этого форвард также выступал за швейцарский клуб «Санкт-Галлен».

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Вест Хэм Ред Булл Зальцбург Жуниор Адаму
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