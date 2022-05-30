«Ливерпуль» решил избавиться от одного игрока

Руководство «Ливерпуля» планирует расстаться с защитником Натаниэлем Филлипсом. По сообщениям инсайдера Экрема Конура, мерсисайдский гранд рассчитывает выручить с продажи игрока порядка 14 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 25-летний защитник выступал на правах аренды за «Борнмут». Он провел за эту команду 18 поединков, в которых не отметился результативными действиями.

Натаниэль является воспитанником «Ливерпуля». В рядах первой команды мерсисайдцев он числится с 2019 года. В сезоне-2019/2020 Филлипс поиграл на правах аренды за немецкий «Штуттгарт».