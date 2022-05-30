Вратарь «Реала» может перейти в «Вест Хэм»

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может этим летом перебраться на туманный Альбион.

По информации Sunday Mirror, в услугах 23-летнего украинского игрока заинтересованы руководители лондонского «Вест Хэма», которые видят в Лунине потенциального сменщика для 37-летнего поляка Лукаша Фабяньски. Стоит отметить, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость голкипера в два миллиона евро.

Напомним, что в этом сезоне Андрей Лунин провёл в испанском чемпионате в составе «Реала» две встречи, в которых пропустил два мяча.