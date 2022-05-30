«Арсенал» назвал сумму, за которую готов отпустить Лено

Руководители лондонского «Арсенала» назвали сумму, за которую готовы отпустить немецкого голкипера Бернда Лено в другую команду.

По информации The Sun, за 30-летнего немецкого футболиста лондонский клуб хочет выручить не менее десяти миллионов евро. Вратаря очень хотел подписать «Ньюкасл», но Лено не намерен переходить в стан «сорок» и планирует в ближайшее время вернуться на родину. Напомним, что действующее соглашение голкипера с «канонирами» рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Бернд Лено проиграл конкуренцию Ремсдейлу и провёл в английском чемпионате лишь четыре поединка, в которых один раз сыграл на ноль.