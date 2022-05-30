Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» назвал сумму, за которую готов отпустить Лено

30 Мая 2022 • 06:19 Комментировать

Руководители лондонского «Арсенала» назвали сумму, за которую готовы отпустить немецкого голкипера Бернда Лено в другую команду.

По информации The Sun, за 30-летнего немецкого футболиста лондонский клуб хочет выручить не менее десяти миллионов евро. Вратаря очень хотел подписать «Ньюкасл», но Лено не намерен переходить в стан «сорок» и планирует в ближайшее время вернуться на родину. Напомним, что действующее соглашение голкипера с «канонирами» рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Бернд Лено проиграл конкуренцию Ремсдейлу и провёл в английском чемпионате лишь четыре поединка, в которых один раз сыграл на ноль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Бернд Лено
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
06:54 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Реала» может перейти в «Вест Хэм»
06:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал сумму, за которую готов отпустить Лено
02:33 · Англия. Премьер-лига
Назван трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето
02:12 · Англия. Премьер-лига
Перишич в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма»
01:59 · Англия. Премьер-лига
Тевес: «Фергюсон считает себя королём, с ним невозможны дискуссии»
00:12 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не договорилась с Гнабри, «Реал» и «ПСЖ» следят за ситуацией
29 Мая
22:27 · Англия. Премьер-лига
Мане согласовал переход в «Баварию» 1
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Интер» сделал выбор между Лукаку и Дибалой
21:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» планировал приобрести звезду «Тоттенхэма»
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» предложит Мане трёхлетний контракт
20:32 · Англия. Премьер-лига
Источник: Мане не сообщал «Ливерпулю» о своём уходе
20:28 · Англия. Премьер-лига
Условия ухода Мане из «Ливерпуля»
16:41 · Англия. Премьер-лига
Рангник покинул «Манчестер Юнайтед», он не останется в команде в качестве консультанта 6
16:20 · Англия. Премьер-лига
Мане решил покинуть «Ливерпуль»
11:02 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Этот сезон настоящий провал» 7
Все новости
Рекомендуем