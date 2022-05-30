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Перишич в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма»

30 Мая 2022 • 02:12 Комментировать

Полузащитник «Интера» Иван Перишич в скором времени будет объявлен новым игроком «Тоттенхэма».

Хорват уже дал своё согласие на переход в лондонский клуб в качестве свободного агента. Контракт 33-летнего крайнего полузащитника будет рассчитан до лета 2024, а зарплата составит 6 млн евро в год, докладывает авторитетный инсайдер Николо Скира. Медицинский осмотр запланирован на ближайшие часы.

В подписании Перишича также были заинтересованы «Челси» и «Ювентус». «Интер» планировал подписать с игроком новое соглашение, но не смог согласовать условия договора.

В составе «нерадзурри» Иван Перишич отметился 55 голами в 254 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Иван Перишич
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