Перишич в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич в скором времени будет объявлен новым игроком «Тоттенхэма».

Хорват уже дал своё согласие на переход в лондонский клуб в качестве свободного агента. Контракт 33-летнего крайнего полузащитника будет рассчитан до лета 2024, а зарплата составит 6 млн евро в год, докладывает авторитетный инсайдер Николо Скира. Медицинский осмотр запланирован на ближайшие часы.

В подписании Перишича также были заинтересованы «Челси» и «Ювентус». «Интер» планировал подписать с игроком новое соглашение, но не смог согласовать условия договора.

В составе «нерадзурри» Иван Перишич отметился 55 голами в 254 матчах.