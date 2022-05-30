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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тевес: «Фергюсон считает себя королём, с ним невозможны дискуссии»

30 Мая 2022 • 01:59 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес рассказал о своём отношении к легендарному экс-тренеру Сэру Алексу Фергюсону.

Аргентинец выступал под руководством шотландского специалиста с 2007 по 2009 год, после чего отправился в «Манчестер Сити».

«С Фергюсоном было невозможно спорить, потому что ты всегда выходил проигравшим. Он совершил ошибку, оставив меня на скамейке запасных в римском финале Лиги чемпионов – единственном финале, который мы проиграли в период моего пребывания. Он считает себя королём Англии, с ним невозможны дискуссии. Несмотря ни на что, я уважаю его и восхищаюсь  им как тренером и как человеком», – рассказал Тевес в интервью Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Карлос Тевес
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