Тевес: «Фергюсон считает себя королём, с ним невозможны дискуссии»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес рассказал о своём отношении к легендарному экс-тренеру Сэру Алексу Фергюсону.

Аргентинец выступал под руководством шотландского специалиста с 2007 по 2009 год, после чего отправился в «Манчестер Сити».

«С Фергюсоном было невозможно спорить, потому что ты всегда выходил проигравшим. Он совершил ошибку, оставив меня на скамейке запасных в римском финале Лиги чемпионов – единственном финале, который мы проиграли в период моего пребывания. Он считает себя королём Англии, с ним невозможны дискуссии. Несмотря ни на что, я уважаю его и восхищаюсь им как тренером и как человеком», – рассказал Тевес в интервью Marca.