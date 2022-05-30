«Бавария» не договорилась с Гнабри, «Реал» и «ПСЖ» следят за ситуацией

Вингер «Баварии» Серж Гнабри не достиг договорённости с клубом по новому контракту.

О проблемах, возникших в переговорах, стало известно несколько месяцев назад. Как сообщает трансферный инсайдер Николо Скира, стороны по-прежнему не приблизились к согласию. Мюнхенский клуб предложил Гнабри зарплату в размере 10 млн евро в год, что не слишком устраивает 26-летнего футболиста.

За ситуацией следят «ПСЖ», мадридский «Реал» и ряд представителей Английской премьер-лиги – все они готовы сделать свои предложения в случае неудачного исхода переговоров «Баварии» с Гнабри.

Действующий контракт немца рассчитан до лета 2023 года.