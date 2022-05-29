Мане согласовал переход в «Баварию»

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане в летнее трансферное окно перейдёт в «Баварию», сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

По его информации, Мане уже принял решение покинуть команду из Ливерпуля, где отыграл последние шесть лет. Журналист отмечает, что «красные» в ближайшее время объявят о трансфере футболиста.

Ранее британские СМИ писали о том, что «Ливерпуль» не может удовлетворить финансовые требования сенегальца. На данный момент его заработная плата составляет 12 миллионов евро до вычета налогов.

В прошедшем сезоне Мане сыграл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач.

Напомним, действующее соглашение сенегальца с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года. По данным портала Transfermarkt стоимость игрока на трансферном рынке составляет 80 миллионов евро.