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Мане согласовал переход в «Баварию»

29 Мая 2022 • 22:27 Комментировать

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане в летнее трансферное окно перейдёт в «Баварию», сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

По его информации, Мане уже принял решение покинуть команду из Ливерпуля, где отыграл последние шесть лет. Журналист отмечает, что «красные» в ближайшее время объявят о трансфере футболиста.

Ранее британские СМИ писали о том, что «Ливерпуль» не может удовлетворить финансовые требования сенегальца. На данный момент его заработная плата составляет 12 миллионов евро до вычета налогов.   

В прошедшем сезоне Мане сыграл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач.

Напомним, действующее соглашение сенегальца с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года. По данным портала Transfermarkt стоимость игрока на трансферном рынке составляет 80 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Бундеслига Апл Садио Мане
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