«Интер» сделал выбор между Лукаку и Дибалой

«Интеру» придётся выбирать между двумя звёздными нападающими в летнее трансферное окно.

Однако руководители «нерадзурри» уже определились, приглашение какого из футболистов является для них приоритетом. По данным Calciomercato, Дибале придётся подождать до конца июня, чем завершатся переговоры между «Интером» и Лукаку. В том случае, если подписать бельгийца не получится, миланцы обратятся к аргентинскому форварду.

Ромелу Лукаку принадлежит «Челси». Его трансфер может стоить значительных средств, поэтому речь идёт об аренде.

Пауло Дибала в свою очередь доступен на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Ювентусом» завершается в июне.