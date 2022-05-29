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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» планировал приобрести звезду «Тоттенхэма»

29 Мая 2022 • 21:35 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин попал в сферу интересов «Ливерпуля».

«Красные» намеревались всерьёз побороться за подписание 29-летнего корейского футболиста этим летом в случае невыхода «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов по итогам розыгрыша Английской премьер-лиги, информирует Football London. Однако лондонцы под руководством Антонио Конте сумели финишировать в четвёрке, в связи с чем «Ливерпуль» утратил интерес к звезде «шпор».

Сон Хынмин разделил звание лучшего бомбардира Премьер-лиги с Мохамедом Салахом – оба забили по 23 мяча. Контрактное соглашение корейца с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Сон Хынмин
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