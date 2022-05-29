«Бавария» предложит Мане трёхлетний контракт

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может подписать трёхлетнее соглашение с «Баварией».

Уход 30-летнего сенегальца из «Ливерпуля» этим летом расценивается как очень вероятный расклад, а основным претендентом на игрока является мюнхенская «Бавария». Согласно данным Sky Germany, немецкий гранд готов предложить Мане контракт до 2025 года. Первоначальное трансферное предложение «Ливерпулю» составит 30 млн евро плюс 5-10 млн в качестве бонусов.

Прежде среди желающих приобрести Садио Мане фигурировал «ПСЖ», однако парижский клуб утратил интерес в связи с уходом Леонардо с должности спортивного директора.