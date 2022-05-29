Источник: Мане не сообщал «Ливерпулю» о своём уходе

По данным источника, Садио Мане не говорил «Ливерпулю», что намерен уйти этим летом.

«Ливерпуль» действительно рассматривает трансферное предложение от мюнхенской «Баварии», но в данном вопросе всё не так однозначно, как сообщалось ранее. По сведениям Sky Sports, Мане ещё не определился со своим будущим на 100%, а «Ливерпуль» может потребовать за трансфер больше ранее обозначенной суммы.

Контракт Садио Мане с «Ливерпулем» истекает через год. На этой неделе он заявил, что расскажет о своём решении после финала Лиги чемпионов.

В завершившемся сезоне сенегалец отметился 23 голами и 5 результативными пасами в 51 матче за «Ливерпуль».