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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Условия ухода Мане из «Ливерпуля»

29 Мая 2022 • 20:28 Комментировать

Стали известны условия, при которых Садио Мане может покинуть «Ливерпуль», сообщает журналист Карл Маркхэм.

По информации источника, игрок сможет покинуть английский клуб только в случае, если потенциальный покупатель предложит не менее 30 млн евро. Помимо этого, «мерсисайдцы» должны быть уверены, что смогут заменить свою звезду.

Ранее многие издания связывали нападающего с переходом в мюнхенскую «Баварию».

Мане перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году из «Саутгемптона» за 41,2 млн евро. Его контракт истекает в 2023 году.

В текущем сезоне 30-летний сенегалец провёл за «красных» 51 матч во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает вингера в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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