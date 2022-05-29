Рангник покинул «Манчестер Юнайтед», он не останется в команде в качестве консультанта

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не только оставил свой пост, но и вовсе покинул команду, сообщил сайт клуба

«Мы хотели бы поблагодарить Ральфа Рангника за его усилия в качестве временного менеджера в течение последних шести месяцев.

«По обоюдному согласию Ральф теперь сосредоточится исключительно на своей новой роли тренера национальной сборной Австрии и, следовательно, не будет занимать должность консультанта на «Олд Траффорд».

«Мы хотели бы пожелать Ральфу удачи в следующей главе его карьеры», — сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, Рангник возглавит сборную Австрии и под руководством тренера национальная команда сыграет в Лиге наций против Хорватии, Дании и Франции в группе A1.

С нового сезона «Манчестер Юнайтед» руководить будет голландский специалист Эрик тен Хаг.