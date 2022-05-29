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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мане решил покинуть «Ливерпуль»

29 Мая 2022 • 16:20 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане принял решение покинуть английский клуб летом нынешнего года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, сенегалец готов к новому вызову в своей карьере после шести лет в «Ливерпуле». Главный претендент на футболиста — «Бавария». Портал Transfermarkt оценивает Мане в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне 30-летний Мане провёл за «Ливерпуль» 51 матч, в которых забил 23 гола, а также отдал пять результативных передач. Всего за шесть сезонов нападающий провёл в составе мерсисайдцев 269 игр, забив в них 120 голов и отдав 48 передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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