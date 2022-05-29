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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Ливерпуля»: «Этот сезон настоящий провал»

29 Мая 2022 • 11:02 Комментировать (1)

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Голландии Дирк Кёйт дал оценку выступлению «Ливерпуля» в сезоне-2021/2022.

«Сезон «Ливерпуля» - это настоящий провал. Команда Клоппа играла в отличный футбол, но нужно уметь все решать в мае, а у них этого не получилось сделать», - приводит слова голландца Metro.

Напомним, что мерсисайдцы выиграли в минувшем сезоне Кубок лиги и Кубок Англии. В Премьер-лиге подопечные Юргена Клоппа заняли второе место, отстав от «Манчестер Сити» на один балл, а в финале Лиги чемпионов проиграли мадридскому «Реалу» со счетом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дирк Кёйт
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