Анчелотти надеется, что порадовал фанатов «Эвертона»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти выразил надежду на то, что победой над «Ливерпулем» порадовал болельщиков «Эвертона».

Анчелотти сказал, что он не ожидал получить предложение от «Реала», которому было невозможно отказать. Итальянский специалист отметил, что в «Эвертоне» были недовольны его решением уйти в мадридский клуб, но сейчас он очень надеется на то, что победой в финале Лиги чемпионов ему удалось хотя бы немного порадовать фанатов «ирисок».

Напомним, что в финальном матче «королевский клуб» минимально переиграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Голом отметился Винисиус Жуниор.