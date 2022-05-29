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Саттон: «Клоппу будет трудно без Мане»

29 Мая 2022 • 06:34 Комментировать

Бывший нападающий Крис Саттон прокомментировал сезон «Ливерпуля», в котором команда Юргена Клоппа имела шанс выиграть четыре трофея, но в итоге взяла только два. По словам Саттона, его беспокоит возможный уход Садио Мане из «Ливерпуля».

- У «Ливерпуля» была возможность взять четыре трофея, но этого не случилось. Однако было много красивого футбола, и с точки зрения фаната клуба я могу назвать сезон удачным. Работа Юргена Клоппа... Сейчас идут разговоры о том, что Садио Мане может уйти в «Баварию». Это будет огромная потеря. Сможет ли Клопп компенсировать ее? - вопрошает Саттон в интервью BBC Radio 5 Live.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Крис Саттон Садио Мане
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