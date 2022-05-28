Защитник «Интера» может перебраться в Англию за 60 млн евро

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони может быть продан за 60 млн евро этим летом.

Итальянец является трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Также на Бастони претендует «Тоттенхэм», чей главный тренер Антонио Конте отлично знаком со способностями центрбека по совместной работе в «Интере». Как сообщает Tuttomercatoweb, руководство «нерадзурри» готово расстаться с молодым футболистом, но потребует за него не менее 60 млн евро.

Алессандро Бастони принял участие в 44 матчах «Интера» в сезоне 2021/22, став автором одного гола и трёх результативных передач. Его контракт с миланцами рассчитан до 2024 года.