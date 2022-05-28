Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ
✅ ФРИБЕТ 10 000 руб. к финалу ЛЧ

Защитник «Интера» может перебраться в Англию за 60 млн евро

28 Мая 2022 • 21:04 Комментировать

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони может быть продан за 60 млн евро этим летом.

Итальянец является трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Также на Бастони претендует «Тоттенхэм», чей главный тренер Антонио Конте отлично знаком со способностями центрбека по совместной работе в «Интере». Как сообщает Tuttomercatoweb, руководство «нерадзурри» готово расстаться с молодым футболистом, но потребует за него не менее 60 млн евро.

Алессандро Бастони принял участие в 44 матчах «Интера» в сезоне 2021/22, став автором одного гола и трёх результативных передач. Его контракт с миланцами рассчитан до 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Алессандро Бастони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Мая
21:04 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Интера» может перебраться в Англию за 60 млн евро
20:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» связался с Усманом Дембеле
20:06 · Англия. Премьер-лига
Маркос Алонсо договорился с «Барселоной»
19:39 · Англия. Премьер-лига
Переход Лингарда в «Вест Хэм» может сорваться из-за высоких требований по зарплате
19:29 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг: «Мне грустно, что «Арсенал» не смог пробиться в Лигу чемпионов»
19:21 · Англия. Премьер-лига
Сейв Пикфорда в матче с «Челси» признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ
19:02 · Англия. Премьер-лига
Перишич сообщил Индзаги, что скоро пройдёт медосмотр в «Тоттенхэме»
18:52 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Де Брёйне – лучший футболист, с которым я играл»
17:40 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет оставить Галлахера в «Челси»
16:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» всё ещё интересен Траоре
16:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет 20 миллионов евро за Ло Чельсо
16:42 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Эра Абрамовича была потрясающей, но «Челси» нужно двигаться дальше»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Я видел, как Гвардиола танцевал после победы в АПЛ»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Мендеш работает над трансфером Нуньеса
15:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» пока не может договориться с Погба 1
Все новости
Рекомендуем