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Переход Лингарда в «Вест Хэм» может сорваться из-за высоких требований по зарплате

28 Мая 2022 • 19:39 Комментировать

Возвращение Джесси Лингарда в лондонский «Вест Хэм» находится под большим вопросом. Согласно Manchester Evening News, переговоры между англичанином и «молотобойцами» продвигаются в замедленном темпе.

Высокие требования Лингарда по зарплате могут помешать его возвращению в команду Дэвида Мойеса, в составе которой полузащитник выдал лучший отрезок в карьере, отметившись 9 голами и 4 результативными передачами за полгода в английской Премьер-лиге.

Напомним, что Джесси Лингард скоро станет свободным агентом, так как его действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» уже подходит к концу.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джесси Лингард
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