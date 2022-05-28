Переход Лингарда в «Вест Хэм» может сорваться из-за высоких требований по зарплате

Возвращение Джесси Лингарда в лондонский «Вест Хэм» находится под большим вопросом. Согласно Manchester Evening News, переговоры между англичанином и «молотобойцами» продвигаются в замедленном темпе.

Высокие требования Лингарда по зарплате могут помешать его возвращению в команду Дэвида Мойеса, в составе которой полузащитник выдал лучший отрезок в карьере, отметившись 9 голами и 4 результативными передачами за полгода в английской Премьер-лиге.

Напомним, что Джесси Лингард скоро станет свободным агентом, так как его действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» уже подходит к концу.