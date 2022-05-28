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Обамеянг: «Мне грустно, что «Арсенал» не смог пробиться в Лигу чемпионов»

28 Мая 2022 • 19:29 Комментировать

Нападающий каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что разочарован итогами сезона лондонского «Арсенала». Напомним, что форвард покинул «канониров» зимой на правах свободного агента.

«Арсенал» стал намного лучше. Мне грустно от того, что «Арсенал» не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, я очень этого хотел. У меня есть много друзей в «Арсенале». Я желаю им всего наилучшего в следующем сезоне. Надеюсь, они смогут выиграть Лигу Европы», – цитирует Обамеянга Патрик Тиммонс.

Напомним, что «Арсенал» по итогам сезона не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, отстав от четвёртого места на два очка. В последний раз «канониры» финишировали в топ-4 в сезоне 2015/16.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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