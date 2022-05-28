Сейв Пикфорда в матче с «Челси» признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд получил приз за лучшее спасение прошедшего сезона английской Премьер-лиги. Победу в этой номинации забрал сейв англичанина в домашней игре против «Челси», где вратарь вытащил практически мёртвый удар от защитника «синих» Сесара Аспиликуэты.

Напомним, что «Эвертон» справился с заданием сохранить прописку в элитном дивизионе. В предпоследнем туре команда Фрэнка Лэмпарда обыграла дома «Кристал Пэлас» и гарантировала себе место в АПЛ на следующий сезон.

Пикфорд являлся основным голкипером сборной Англии на Евро-2020. В финальном матче с Италией вратарь взял два пенальти в послематчевой серии, но для победы этого оказалось недостаточно.