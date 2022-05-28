Перишич сообщил Индзаги, что скоро пройдёт медосмотр в «Тоттенхэме»

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич близок к переходу в лондонский «Тоттенхэм». Согласно информации от Джанлуки ди Марцио, хорват уже предупредил главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги, что скоро пройдёт медосмотр в «Тоттенхэме».

Напомним, что ранее Перишич отказался принимать предложение «Интера» о продлении контракта. «Тоттенхэм», в котором работает его бывший тренер Антонио Конте согласился удовлетворить финансовые требования хорвата, поэтому футболист выбрал вариант с переездом в Лондон.

Недавно Перишич оформил дубль в финале Кубка Италии, который позволил «Интеру» отпраздновать победу над «Ювентусом».