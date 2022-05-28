Родри: «Де Брёйне – лучший футболист, с которым я играл»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, что его партнёр Кевин де Брёйне является лучшим футболистом, с которым он играл. Испанец заявил, что бельгиец не похож на Луку Модрича и Андреаса Иньесту.

«Де Брёйне – лучший футболист, с которым я когда-либо играл. Он просто невероятен. Он современный полузащитник. Ничего общего с Модричем и Иньестой. Он играет очень вертикально и всегда старается доставить мяч в штрафную», – заявил Родри в интервью Diario AS.

Напомним, что де Брёйне в этом сезоне был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги. Эту награду бельгиец получает уже во второй раз в своей карьере.