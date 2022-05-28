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Тухель хочет оставить Галлахера в «Челси»

28 Мая 2022 • 17:40 Комментировать

Наставник «Челси» Томас Тухель хочет оставить в команде полузащитника Конора Галлахера на следующий сезон. Напомним, что нынешнюю кампанию молодой англичанин провёл на правах годичной аренды за «Кристал Пэлас».

По информации от Фабрицио Романо, Галлахер в ближайшее время проведёт встречу с Галлахером, где обсудит его будущее. Игрок хочет остаться, но ещё ничего не решено.

В прошедшей кампании Галлахер забил 8 голов за «Кристал Пэлас» в английской Премьер-лиге. Ранее полузащитник также защищал цвета таких команд, как «Чарльтон», «Суонси» и «Вест Бромвич», за который играл в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Конор Галлахер
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