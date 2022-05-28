Тухель хочет оставить Галлахера в «Челси»

Наставник «Челси» Томас Тухель хочет оставить в команде полузащитника Конора Галлахера на следующий сезон. Напомним, что нынешнюю кампанию молодой англичанин провёл на правах годичной аренды за «Кристал Пэлас».

По информации от Фабрицио Романо, Галлахер в ближайшее время проведёт встречу с Галлахером, где обсудит его будущее. Игрок хочет остаться, но ещё ничего не решено.

В прошедшей кампании Галлахер забил 8 голов за «Кристал Пэлас» в английской Премьер-лиге. Ранее полузащитник также защищал цвета таких команд, как «Чарльтон», «Суонси» и «Вест Бромвич», за который играл в прошлом сезоне.