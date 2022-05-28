«Тоттенхэму» всё ещё интересен Траоре

«Тоттенхэм» этим летом может побороться за трансфер полузащитника «Вулверхэмптона» Адама Траоре, который провёл вторую половину сезона на правах аренды за каталонскую «Барселону». По информации от Николо Скиры, главный тренер «шпор» Антонио Конте рассматривает Траоре в качестве усиления на позицию правого вингбека.

Отмечается, что одной из целей «Тоттенхэма» также является хавбек «Ювентуса» Уэстон Маккенни, который пропустил внушительный срок в этом сезоне из-за повреждения.

«Тоттенхэм» ранее уже мог подписать Траоре зимой, но сделку смогла заключить каталонская «Барселона», которая не включила в арендное соглашение опцию выкупа.