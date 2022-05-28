«Тоттенхэм» хочет 20 миллионов евро за Ло Чельсо

Лондонский «Тоттенхэм» намерен выручить за своего хавбека Джованни Ло Чельсо 20 миллионов евро. По информации от Фабрицио Романо, игрока хочет выкупить «Вильярреал», за который аргентинец выступал на правах аренды во второй половине сезона.

По сведениям источника, Ло Чельсо действительно входит в сферу интересов «Вильярреала». Футболист своей игрой впечатлил руководство «жёлтой субмарины», которая теперь хочет его выкупить их «Тоттенхэма» на постоянной основе.При этом отмечается, что клубы пока не согласовали между собой условия трансфера.

Присоединившись к «Вильярреалу» зимой, Ло Чельсо отметился одним голом и ассистом в чемпионате Испании.