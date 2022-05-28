Маунт: «Эра Абрамовича была потрясающей, но «Челси» нужно двигаться дальше»

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт отреагировал на новость о смене владельца. Напомним, что теперь «синими» будет руководить консорциум во главе с бизнесменом Тоддом Бёли, который купил клуб за сумму свыше трёх миллиардов фунтов стерлингов.

«Эра Романа Абрамовича была просто потрясающей, но «Челси» теперь нужно двигаться дальше. Теперь наступило очень волнительное время, ведь у клуба появились новые владельцы. Мне не терпится вновь приступить к работе», – цитирует Маунта Sky Sports.

В этом сезоне Мэйсон Маунт забил за «Челси» 11 голов и отдал 10 результативных передач в АПЛ.