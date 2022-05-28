Родри: «Я видел, как Гвардиола танцевал после победы в АПЛ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес признался, что видел как главный тренер команды Хосеп Гвардиола танцевал после победы в АПЛ. Напомним, что неделю назад «горожане» защитили титул, совершив камбэк в матче с «Астон Виллой».

«Да, это правда. Я видел, как Гвардиола танцевал после победы в АПЛ, но только пару движений. То, что он плакал – легко объяснить. Это исходит изнутри. Это показывает то, насколько важной для него была победа в АПЛ», – заявил Родри в беседе с Diario AS.

Напомним, что Родри перебрался в «Манчестер Сити» летом 2019 года из мадридского «Атлетико» за сумму около 60 миллионов евро.