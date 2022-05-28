Мендеш работает над трансфером Нуньеса

Агент нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса Жорже Мендеш всеми силами пытается пристроить своего клиента в новую команду. По информации от Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» является одним из клубов, который ведёт переговоры по трансферу уругвайца.

Ранее отмечалось, что сумма трансфера Нуньеса может составить около 70 миллионов евро. В этом сезоне уругвайский форвард забил более 20 мячей в чемпионате Португалии, а также отметился важными мячами в Лиге чемпионов в ворота «Ливерпуля» и «Аякса».

Напомним, что в услугах Нуньеса ранее были заинтересованы лондонские «Челси» и «Арсенал».