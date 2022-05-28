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Филлипс хочет перейти в «Манчестер Сити»

28 Мая 2022 • 14:59 Комментировать
Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс летом хочет перейти в «Манчестер Сити». По информации от Manchester Evening News, англичанин предпочитает перебраться в стан «горожан», нежели присоединяться к «Манчестер Юнайтед», который также заинтересован в его услугах.
Напомним, что летом «Манчестер Юнайтед» хочет подписать опорного полузащитника. Главным кандидатом считается хавбек «Барселоны» Френки де Йонг, знакомый Эрику тен Хагу по работе в «Аяксе».
В «Манчестер Сити» Филлипс должен заменить капитана Фернандиньо, который покинул клуб на правах свободного агента и вернулся в Бразилию, где будет заканчивать профессиональную карьеру.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс
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