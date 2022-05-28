Невилл считает, что игроком года в «МЮ» должен стать де Хеа

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал своего фаворита в борьбе за награду лучшему игроку сезона в стане манкунианцев. По мнению англичанина, эту приз должен забрать голкипер Давид де Хеа.

«Если честно, я считаю, что награду должен получить де Хеа. Если говорить об остальных, то наверное за ним идут Фред и Криштиану Роналду. Кто знает, на каком месте мы были бы без голов Роналду, но без сейвов де Хеа мы были бы уже мертвы», – сказал Невилл в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «красные дьяволы» завершили нынешний сезон английской Премьер-лиги на шестом месте в турнирной таблице.