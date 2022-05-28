Стам: «Я считаю, что лучшим игроком сезона «МЮ» должен стать Роналду»

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам назвал своего фаворита на награду лучшего игрока сезона в клубе. По мнению нидерландца, им должен стать нападающий Криштиану Роналду, который в этом сезоне после прихода из «Ювентуса» забил 18 голов в английской Премьер-лиге.

«Я думаю, что награду должен получить Роналду. Если тебе 37, но ты всё равно играешь, создаёшь и забиваешь – это действительно заслуживает уважения. Его критикуют, но он помогает своим партнёрам и выкладывается на полную», – цитирует Стама официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Яп Стам ранее возглавлял «Рединг», который в сезоне 2016/17 едва не оформил возвращение в АПЛ.