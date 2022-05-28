Абрамович: «Быть частью «Челси» было честью всей моей жизни»

Уже бывший владелец «Челси» Роман Абрамович написал прощальное письмо болельщикам клуба, который он продал после 19 лет правления. Напомним, что сегодня продажа «Челси» консорциуму Тодда Бёли была завершена официально.

«Быть частью «Челси» было честью всей моей жизни. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за их невероятную поддержку. Также я хочу сказать спасибо всем нынешним и бывшим игрокам за тот вклад, который они сделали в успехи клуба», – написал Абрамович.

Напомним, что во время правления Абрамовича «Челси» выиграл пять чемпионских титулов АПЛ и две Лиги чемпионов.