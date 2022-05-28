«МЮ» может продлить Рэшфорда на год

«Манчестер Юнайтед» может продлить контракт со своим нападающим Маркусом Рэшфордом на один год. По информации Manchester Evening News, клуб не хочет рисковать потерять футболиста следующим летом свободным агентом, но также не спешит награждать его долгосрочным контрактом.

Отмечается, что сам Рэшфорд хотел бы остаться на «Олд Траффорд», но в то же время его услугами давно интересуется каталонская «Барселона». В случае, если у Маркуса не получится заиграть под руководством Эрика тен Хага, через год он может покинуть команду на правах свободного агента, или же клуб отпустит его по скидке, если контракт будет продлён до 2024 года.