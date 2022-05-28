Роман Абрамович завершил продажу лондонского «Челси» консорциуму во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли, который также владеет бейсбольной командой «Доджерс». Об этом стало известно благодаря заявлению, которое клуб опубликовал на официальном сайте.

Напомним, что в начале марта правительство Великобритании заморозило активы Романа Абрамовича, в результате чего «Челси» не мог продлевать контракты с футболистами и вести деятельность на трансферном рынке.

Ожидается, что первым трансфером клуба в это межсезонье станет центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде, переход которого оценивают в 50 миллионов евро.