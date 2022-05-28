Нкетиа продлит контракт с «Арсеналом»

Молодой английский нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа в ближайшее время подпишет новый договор с лондонской командой.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 22-летний английский футболист готов подписать с лондонским клубом новое соглашение до лета 2027 года. Стоит отметить, что в услугах форварда были заинтересованы «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и несколько команд из Германии, но Нкетиа всё же принял решение остаться в «Арсенале».

Напомним, что в этом сезоне Эдди Нкетиа провёл в английском чемпионате 21 встречу. Форвард отметился пятью забитыми мячами и одним ассистом.