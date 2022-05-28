Лондонский «Челси» официально объявил о том, что больше не принадлежит российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Заявление по этому поводу опубликовано на сайте английского клуба.

«Клуб подтверждает, что был заключен договор о продаже консорциуму Clearlake Capital. Сделка будет завершена в понедельник. Тогда же мы опубликуем более детальную информацию», - говорится в сообщении «пенсионеров».

Новым владельцем «Челси» стал американский бизнесмен Тодд Бели, который руководит Clearlake Capital. Сумма сделки оценивается в пять миллиардов евро.

Прошлый сезон лондонцы завершили на третьем месте в АПЛ.