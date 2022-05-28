Голландский вингер Джейден Браф стал игроком дортмундской «Боруссии». 19-летний атакующий полузащитник перебрался в немецкий гранд из «Манчестер Сити». Игрок присоединился к «шмелям» на правах свободного агента.

Как информирует клубная пресс-служба, стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным до середины 2025 года.

Напомним, что Браф перебрался в «Манчестер Сити» из ПСВ в 2018 году. После этого он побывал в аренде в итальянском «Удинезе», за который сыграл всего четыре встречи в Серии А и получил травму колена.