Клопп ответил на вопрос об уходе Мане

Наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу был задан вопрос о будущем в команде сенегальского нападающего Садио Мане. Игрока начали активно сватать в мюнхенскую «Баварию».

«Садио находится сейчас в потрясающей форме, меня поражает его игра. Что касается «Баварии», то я пока не могу что-то сказать. Сейчас все мысли о финале Лиги чемпионов. Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он всегда будет оставаться отличным футболистом», - передает слова немецкого тренера портал Goal.com.

Ранее Мане заявил, что сообщит о своем будущем после финала Лиги чемпионов. Матч состоится 28 мая в Париже, соперником «Ливерпуля» будет мадридский «Реал».