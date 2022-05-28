«Бавария» уверена в трансфере звезды «Ливерпуля»

Мюнхенская «Бавария» определилась с приоритетной целью на летнее трансферное окно. По сообщениям GGFN, чемпион Германии намерен заполучить в свои ряды сенегальского форварда Садио Мане, ныне выступающего за «Ливерпуль».

Согласно данным источника, немецкий гранд уверен, что сможет подписать игрока в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов евро. Самому футболисту мюнхенцы готовы предложить контракт с окладом до 15 миллионов в год.

Действующий трудовой договор Садио с «Ливерпулем» рассчитан до середины следующего года. Сенегалец на днях заявил, что объявит о своем будущем после финала Лиги чемпионов.