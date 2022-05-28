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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конате назвал лучшего центрального защитника мира

28 Мая 2022 • 07:37 Комментировать

Футболист «Ливерпуля» Ибраима Конате поделился мнением о своем одноклубнике Виргиле ван Дейке, играющем на позиции центрального защитника.

«Я не могу сравнивать себя с Виргилом. Ван Дейк очень долго выступает на высочайшем уровне. Он уже долгие годы является лучшим центральным защитником мира», - передает слова Ибраимы пресс-служба УЕФА.

В субботу, 28 мая, «Ливерпулю» предстоит финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча состоится на арене «Стад де Франс» в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк Ибраима Конате
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