Конате назвал лучшего центрального защитника мира

Футболист «Ливерпуля» Ибраима Конате поделился мнением о своем одноклубнике Виргиле ван Дейке, играющем на позиции центрального защитника.

«Я не могу сравнивать себя с Виргилом. Ван Дейк очень долго выступает на высочайшем уровне. Он уже долгие годы является лучшим центральным защитником мира», - передает слова Ибраимы пресс-служба УЕФА.

В субботу, 28 мая, «Ливерпулю» предстоит финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча состоится на арене «Стад де Франс» в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.