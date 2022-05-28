Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мане назвал самый важный трофей в карьере - это не Лига чемпионов

28 Мая 2022 • 07:20 Комментировать

Сенегальский вингер «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением о трофее Лиги чемпионов. Для него этот кубок не является самым важным в карьере.

«Кубок Африки – самый главный трофей для меня. Что касается «Золотого мяча», печально что со времен Джорджа Веа никто из африканцев не брал эту награду», - передает слова Садио Daily Mail.

Напомним, что «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Поединок состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс» в субботу, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Мая
07:20 · Англия. Премьер-лига
Мане назвал самый важный трофей в карьере - это не Лига чемпионов
27 Мая
23:49 · Англия. Премьер-лига
Артета рассчитывает летом завершить сделку с «Манчестер Сити» по Зинченко
23:12 · Англия. Премьер-лига
Состав «Челси» могут покинуть 14 игроков 4
20:46 · Англия. Премьер-лига
Терри и Фердинанд вступили в конфликт в социальных сетях 2
20:28 · Англия. Премьер-лига
Мане объявит о своём будущем после финала Лиги чемпионов
20:16 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг отреагировал на выкрик фаната: «Эрик тен Хаг ждет тебя»
20:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - фаворит в борьбе за Дембеле 1
20:03 · Англия. Премьер-лига
Перишич согласовал контракт с «Тоттенхэмом»
19:42 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен осуществить трансфер Гави
19:38 · Англия. Премьер-лига
Кавани: «Я хочу искренне поблагодарить болельщиков «МЮ»
19:01 · Англия. Премьер-лига
Лоллишон: «Когда я посоветовал «Челси» купить Менди, я знал, что он станет вишенкой на торте»
18:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проявляет интерес к Неймару
18:03 · Англия. Премьер-лига
Мане согласовал контракт с «Баварией», теперь клубу нужно договориться с «Ливерпулем»
17:59 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Сложно представить лучшее будущее, чем игра за «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы»
17:54 · Англия. Премьер-лига
Конте останется в «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем