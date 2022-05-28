Мане назвал самый важный трофей в карьере - это не Лига чемпионов

Сенегальский вингер «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением о трофее Лиги чемпионов. Для него этот кубок не является самым важным в карьере.

«Кубок Африки – самый главный трофей для меня. Что касается «Золотого мяча», печально что со времен Джорджа Веа никто из африканцев не брал эту награду», - передает слова Садио Daily Mail.

Напомним, что «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Поединок состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс» в субботу, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.