Артета рассчитывает летом завершить сделку с «Манчестер Сити» по Зинченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет видеть в своей команде украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, сообщает Mirror.

По информации источника, Артета отлично знает возможности 25-летнего футболиста, так как работал вместе с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». Стоит отметить, что «Арсенал» на протяжении шести лет следит за выступлениями Зинченко.

Британское издание приводит цитату (шестилетней давности) агента футболиста Шандора Варги, когда украинец защищал цвета «Уфы»: «Два года назад мне позвонил Арсен Венгер. Зинченко тогда было 17 лет, и «Шахтер» играл с «Арсеналом» в Юношеской лиге УЕФА. Арсен посмотрел матч и сразу позвонил мне, сказав: «Мне нужен Зинченко. «Арсенал» сделал предложение, но возникли некоторые проблемы».

Ранее стало известно, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не рассчитывает на 25-летнего украинца, который четыре раза выигрывал чемпионат Англии в составе команды. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2024 года.