Состав «Челси» могут покинуть 14 игроков

Лондонский «Челси» после прихода нового владельца Тодда Бели ожидают изменения, как внутри структуры клуба, так и в команде.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что лондонский клуб точно покинут защитники Антонио Рюдигер («Реал»), Сесар Аспиликуэта и Андреас Кристенсен (оба «Барселона»).

Помимо этих футболистов Daily Mail пишет, что команду также в летнее трансферное окно могут покинуть Кепа Аррисабалага, Н'Голо Канте, Тимо Вернер, Хаким Зиеш, Росс Баркли, Кенеди, Жоржиньо, Кристиан Пулишич и Сауль, который вернётся в «Атлетико» после аренды. Будущее форварда Ромелу Лукаку, который вернулся в команду прошлым летом остаётся неизвестным.

Сезон-2021/22 «Челси» завершил на третьем месте в турнирной таблице и осенью выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, на этой неделе стало известно, что американский бизнесмен Тодд Бели завершил сделку по покупке «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича.